Ivesco verwaltet mehrere Milliarden Dollar für Fonds und sagt eine deutliche Korrektur in den großen Tech-Titeln voraus. Dem stimmen wir zu. Die Actien-Börse warnte bereits vor diesem Klumpenrisiko für den Gesamtmarkt in New York. Es geht um markante Korrekturen in den großen Tech-Titeln (auch FANG-Aktien genannt) in geschätzter Größe von 20 %. Das ist nicht aufregend, aber es entspräche einer Wertvernichtung von über 1,3 Bio. $. So viel wie der ganze DAX wert ist. Also Stopp-Kurse einziehen oder teilweise Kasse machen und auf jeden Fall eine Barreserve bis 30 % anpeilen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info