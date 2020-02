NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re nach einer Investorenveranstaltung von 98 auf 101 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer habe in den USA die Reserven aufgestockt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erhöhte gleichwohl die Annahmen für die Dividenden und die Gewinne je Aktie 2020 und 2021./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 10:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

