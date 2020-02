Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Bullen dominieren das Kursgeschehen - Chartanalyse Nachdem die Kurse von Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in der letzten Woche in eine Korrektur einschwenkten, kam vor allen Dingen am Donnerstag Verkaufsdruck auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...