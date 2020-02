Märkte brechen komplett weg - Kaufgelegenheit oder doch verkaufen?

Weitere Gewinnwarnungen zu erwarten?



Das Coronavirus hält die globalen Aktienmärkte weiter in Atem. Die Gewinnwarnung von Apple konnte noch gut weggesteckt werden, doch weitere Unternehmen könnten folgen. Vorerst ist der technsiche Schaden noch gering, doch im aktuellen Video besprechen wir wichtige Ebenen, welches sowohl in den US-Indizes, als auch im DAX keinesfalls gebrochen werden dürfen. Generell halten wir es aktuell für sinnvoller defensiver, als offensiver zu agieren.



