FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ausverkauf an den Aktienmärkten am Montag lässt Investoren umgekehrt in Sichere-Hafen-Anlagen fliehen. Die Anleihemärkte ziehen bei uf sämtlichen Laufzeiten kräftig an. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 37 Ticks auf 175,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,41 Prozent und das Tagestief bei 175,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 77.000 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures springt sogar um 142 Ticks auf 213 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 134,86 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2020 02:43 ET (07:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.