24.02.2020 - Der Vorstand der curasan AG (ISIN DE0005494538)) hat am Sonntag die Entscheidung getroffen, wegen Überschuldung der Gesellschaft beim zuständigen Amtsgericht Aschaffenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. So heisst es lapidar in der entsprechenden Ad-hoc-Meldung. Nachdem letztes Jahr bereits im Januar eine a.o. HV durchgeführt werden musste aufgrund der Anzeige des Verlusts der Hälfte des Grundkapitals. Es hiess noch bei Vorlage der Q3-Zahlen man sei auf dem Weg der Besserung Curasan hatte nach eigener Aussage in den ersten drei Quartalen 2019 ihren ...

