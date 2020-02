Nach seinem kämpferischen Tweet zur Entwicklung von Wirecard (DER AKTIONÄR berichtete) hat Vorstandschef Markus Braun am Wochenende in einem Interview nachgelegt und sich dabei auch optimistisch zur laufenden Bilanz-Sonderprüfung geäußert. Der Aktie liefert das am Montagmorgen allerdings keine Impulse - den Markt plagen zu Wochenbeginn andere Sorgen. "Ich persönlich bin zuversichtlich, dass die Vorwürfe entkräftet werden", sagte Braun im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (Paywall). ...

