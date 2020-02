Das Coronavirus breitet sich weiter aus und hält die Aktienmärkte in Atem. Auch die zuletzt stark gelaufenen Wasserstoff-Werte können sich diesem Trend nicht entziehen. Ballard Power, ITM Power und Co sacken teilweise zweistellig ab. Die betroffenen Titel sind auch Mitglieder des E-Mobilität Wasserstoff Index, der sich der Kaufzone annähert.DER AKTIONÄR hat in den letzten Handelstagen immer vor dem enormen Korrekturbedarf bei Wasserstoff-Einzelwerten respektive dem Wasserstoff-Index gewarnt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...