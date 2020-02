BERLIN (Dow Jones)--Die scheidende CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird nach Darstellung ihres Generalsekretärs Paul Ziemiak keinen Vorschlag machen, wer als ihr Nachfolger CDU-Parteivorsitzender werden soll. Das berichtet die Bild-Zeitung am Montag.

"Gott sei Dank leben wir nicht in einer Monarchie, in der Ämter einfach vererbt werden", sagte Ziemiak. Kramp-Karrenbauer werde einen Vorschlag zum weiteren Verfahren machen, über den die CDU-Gremien heute beraten werden. Die Entscheidung über den Parteivorsitz liege beim Bundesparteitag. "Es ist nicht so, dass von der Amtsinhaberin das Amt an einen potenziellen Wunschnachfolger übergeben wird", Ziemiak.

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2020 03:32 ET (08:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.