Diesmal im Pioneers Breakfast: Teslas Vorsprung durch Technik, wie der Whatsapp-Gründer die Alternative Signal groß machen will, die Bonpflicht ist gar keine Bonpflicht, plötzlich Chefin und ein Vorgriff auf die neue JavaScript-Version.

1. Teslas Vorsprung durch Technik Seit 1971 wirbt der deutsche Autohersteller Audi mit "Vorsprung durch Technik" - doch wie passend ist das noch in Zeiten, in denen Technik in Autos immer weniger Spaltmaße meint und immer mehr Software? Die angesehene japanische Wirtschaftszeitung Nikkei hat ein Tesla Model 3 komplett zerlegt und mit den Autos der beiden Weltmarktführer Toyota und V ...

Den vollständigen Artikel lesen ...