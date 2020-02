Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Präferenz für die als sicher geltenden Staatsanleihen nahm in den vergangenen Handelstagen wieder zu, so die Experten von Union Investment.Sowohl deutsche Bundesanleihen als auch US-Schatzanweisungen seien gesucht gewesen. Die Zinskurven hätten aufgrund der Renditerückgänge in den längeren Laufzeitbereichen etwas flacher tendiert. Im Zehnjahresbereich sei die Verzinsung rund fünf (Bundesanleihen) beziehungsweise zehn (US-Treasuries) Basispunkte zurückgegangen. Bei Letzteren sei am Freitag die 1,5 Prozentmarke nach unten durchbrochen worden. ...

