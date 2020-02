Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat bei 175,41 ein neues Jahreshoch markiert, so die Analysten der Helaba.Am Freitag seien anfängliche Kursgewinne zunächst wieder eingebüßt worden. Verantwortlich dafür sei die positive Überraschung durch den Industrie-PMI in Deutschland gewesen. Heute stehe das ifo Geschäftsklima Deutschland an und dürfte keinen erneuten Gegenwind erzeugen. Zudem sei die Risikoaversion aufgrund der COVID-19-Ausbreitung erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...