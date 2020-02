Hamburg (ots) - Die vom Marktführer für Garten- und Hausprojekte GartenHaus GmbH entwickelte FinnTherm Fassauna ist vom Callwey Verlag und den Redaktionen "Mein schöner Garten", "Gartenpraxis" und "Garten+Landschaft" als Produkt des Jahres 2020 für innovative Gartengestaltung in der Kategorie "Sauna und Wellness" ausgezeichnet worden.Die 8-köpfige Jury lobt FinnTherm Fasssaunen als platzsparende Alternative zur traditionellen Heimsauna: "FinnTherm Fass-Saunahäuser stellt man einfach im Garten auf. Und dafür braucht man noch nicht einmal ein Villengrundstück - die Gartensaunen sind so konzipiert, dass sie auch in kleine Gärten passen, sogar auf die Dachterrasse."GartenHaus Geschäftsführer Dr. Sebastian Arendt ist stolz auf die eigens entwickelten Produkte und die Marke FinnTherm: "als wir vor 7 Jahren unsere ersten Fassaunen konstruiert haben, waren wir ein Exot. Wir freuen uns, dass wir mit unseren FinnTherm Saunen bereits über 5.000 Kunden den Traum vom eigenen Wellnessbereich im Garten erfüllen konnten." Der Marktführer für Garten- und Fasssaunen produziert unter der Marke FinnTherm über 100 Modelle und ist damit Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Fasssaunen von FinnThermDie 13 Trendprodukte aus dem Sortiment Fasssaunen wurden als platzsparende Saunaalternative für kleine Gärten oder Stellflächen konzipiert. Die Minisauna Mini 160 bietet auf gerade einmal 5m³ Platz für 3 Saunagänger. Im Fokus der Auswahl steht der bereits von Computerbild prämierte Kundenliebling Sam, der je nach Wunsch als Bausatz oder vormontiert mit oder Saunaofen innerhalb von 2 Wochen im Onlineshop von GartenHaus GmbH bestellbar ist.Gärten des Jahres 2020Bereits zum fünften Mal hat eine 8-köpfige Jury aus Experten für Landschaftsgestaltung den vom Callwey Verlag entwickelten Preis "Gärten des Jahres" für besonders gelungene oder innovative Gartengestaltungen verliehen. Zum zweiten Mal wurden neben den schönsten Privatgärten auch besondere Produktlösungen ausgezeichnet - und zum allerersten Mal der beste Gartenfotograf. Dabei hat Callwey mit renommierten Partner wie bdla Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, BGL Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V., DGGL Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, BSLA Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, ÖGLA Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, GaLaBau Verband Österreich, JardinSuisse, EBBEN, Katharina von Ehren, C Side Pools, Godelmann, Garpa, Giardina, Mein schöner Garten, Gartenpraxis und Garten+Landschaft zusammengearbeitet.Bildmaterial Copyright Callwey GmbHJury bei der Auswahl: https://tinyurl.com/tj87n4kDr. Sebastian Arendt bei der Verleihung: https://tinyurl.com/rfmtgnaSiegellogo Produkt des Jahres: https://tinyurl.com/wkvxkbsÜber GartenHaus GmbHDie in Hamburg ansässige A-Z Gartenhaus GmbH wurde 2002 gegründet und ist mit monatlich 750.000 Nutzern Marktführer im Fachhandel für große Haus & Garten Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Der Spezialist bietet in drei Ländershops Preisvergleichs- und Bestellmöglichkeit für über 30.000 Produkte und Dienstleistungen von 40 Produzenten. Mit den Eigenmarken Alpholz, CARLSSON und FinnTherm und Terrando bietet GartenHaus das größte Sortiment Europas. Das Produktsortiment umfasst u.a. Gartenhäuser, Saunen, Terrassen, Carports, Kinderspielgeräte, Zäune, Gartenmöbel u.v.m. Alle Produkte werden bis zur Bordsteinkante geliefert. Auf Wunsch wird das gesamte Kundenprojekt von der Beratung und Baugenehmigung über Fundament und Aufbau bis zur Wartung und Pflege der Produkte betreut. Das umfangreiche Serviceangebot umfasst Sondermodelle und Produktkonfiguratoren, mit den Kunden ihre Produkte individuell planen können.Pressekontakt:Daniela Moisel (Marketingleitung)Tel.: +49 40 537 9978 - 81Mobil: +49 172 5626 438E-Mail: d.moisel@gartenhaus-gmbh.deOriginal-Content von: GartenHaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127647/4528073