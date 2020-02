HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Börse von 132 auf 149 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Aufgrund des Kostendrucks dürfte das strukturelle Wachstum des Börsenbetreibers nur zu einer geringen Gewinnsteigerung führen, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält die aktuelle Bewertung zudem für etwas hoch./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005810055

