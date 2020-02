Aktuell ist die Suche nach sicheren Häfen auf dem Anlagemarkt sehr dominant. Vergangene Woche präsentierte sich das edelste aller Metalle quasi wie entfesselt. Der Goldpreis erreichte am Freitagnachmittag mit gut 1?640 US-Dollar je Feinunze seinen höchsten Wert seit sieben Jahren - in Euro sogar ein neues Allzeithoch.Die rasante Aufwärtsbewegung in den vergangenen Tagen und Wochen ist vor allem der weiteren Ausbreitung des Coronavirus und der Tatsache geschuldet, dass die Epidemie nun wohl nahezu unausweichlich Bremsspuren in der ohnehin ...

