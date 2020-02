Mit dem eigenen Cloud-Gaming-Dienst "GeForce NOW" will sich Nvidia ein Stück vom Gaming-Kuchen sichern. Nun lässt nach Activision Blizzard auch Bethesda als zweiter großer Spielentwickler seine Spiele von der Plattform entfernen. Die Aktie rauscht nachbörsliche zwischenzeitlich bis zu sechs Prozent ins Minus. Kurz nach dem Start von GeForce NOW ließ Gamegigant Activision Blizzard seine beliebten Spiele (unter anderem "Overwatch", "Diablo" und "Call of Duty") wegen Lizenzproblemen aus dem Katalog ...

Den vollständigen Artikel lesen ...