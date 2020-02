The general management for the Frankfurter Wertpapier Boerse decided to cancel in symbol FBEN the following trade from today ex officio:

Instrument Short code: FBEN

ISIN: NL0012377394

Preis/price: 0,08 Euro

Volumen: 40.000 Stk

Trade time: 24.02.2020 09:22:27

