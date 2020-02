Nachdem bereits am Freitag Abgabedruck aufkam, brechen die Börsen am Montagvormittag förmlich ein. Besonders hart trifft es den Aktienmarkt, aber auch am Ölmarkt herrscht neuerlich Ausverkaufsstimmung und die Tiefstände aus dem Januar geraten ins Visier. Die Gasölpreise (Börsenwert für Heizöl und Diesel) sind zurück unter 500 Dollar je Tonne und die Heizölpreise fallen um durchschnittlich 1,2 Cent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...