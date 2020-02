Die Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001) wird heute am Markt verprügelt - liegt bestimmt an den kräftigen Kurssteigerungen in der letzten Zeit - Gewinne realisieren hat noch nie geschadet, insbesondere wenn die Börsen in den Krisenmodus zu schalten scheinen. Also eigentlich normal - und was heisst das für die zukünftige Entwicklung: pbb hat ein relativ sicheres Geschäftsmodell - auch bei einer Konjunkturabkühlung wegen Corona, die wohl zeitlich befristet sein sollte, zahlt hohe Dividenden und hat noch im November seine Guidance erhöht. Und nciht zu vernachlässigen auf Jahre werden die ...

