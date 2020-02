FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Allianz SE von 260 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Abgesehen von der Erhöhung der Reserven der Industrieversicherungstochter AGCS hätten die Münchner mit der Bilanz durch die Bank überzeugt, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Montag vorliegenden Studie. Er stockte seine überdurchschnittlichen Schätzungen nochmals auf./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

