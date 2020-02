BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Elektroindustrie hat sich für stärkere Handelsbeziehungen zu Indonesien ausgesprochen. "Der Inselstaat bietet viel Potenzial, das sich durch den aktuell eingeschlagenen Industrialisierungspfad weiter erhöhen wird", erklärte der Außenhandelsleiter des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), Klaus John.

Das Land wolle im Rahmen seiner Strategie "Making Indonesia 4.0" die fünf Sektoren Autobau, Elektronik, Nahrungsmittel, Textilien und Chemie besonders fördern. Außerdem locke die Regierung internationale Investoren teils mit Steuernachlässen zwischen 20 und 100 Prozent für bis zu 25 Jahre. Geplant sei zudem der Aufbau eines Berufsbildungssystems.

In Indonesien sind bislang rund 300 deutsche Unternehmen tätig. Die deutschen Elektroexporte nach Indonesien betrugen 2019 lediglich 493 Millionen Euro, ein Anteil von 0,2 Prozent an den gesamten Elektroausfuhren. Umgekehrt wurden Waren im Wert von 653,9 Millionen Euro aus dem asiatischen Land importiert. Durch das hohe Wirtschaftswachstum und die schnell wachsende, junge Bevölkerung würden Prognosen das Land 2030 aber bereits als siebtgrößte Wirtschaftsnation und damit vor Deutschland sehen, erklärte der ZVEI-Experte John. Indonesien ist in diesem Jahr das Partnerland der Hannover Messe, die vom 20. bis 24. April stattfindet.

