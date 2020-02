Das Coronavirus breitet sich in immer mehr Ländern aus. In Italien starb laut Radiosender RAI eine vierte Person an den Folgen der Krankheit. Die ersten Infektionen gab es unter anderem in Kuwait, Bahrain und Afghanistan. Weitere Reisebeschränkungen stehen im Raum. An den Börsen reagierten Anleger am Montag deutlich nervöser als in den...

