HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 245 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte liefen gut, aber die Bewertung sei bereits hoch, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzungen für die kommenden Jahre wegen voraussichtlich etwas höherer Margen im Wartungsgeschäft. Die Papiere des Triebwerkherstellers seien allerdings bereits mit einem 50-prozentigen Aufschlag zum zehnjährigen Mittel bewertet./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

