FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fresenius SE von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Tobias Gottschalt hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn und die Dividende je Aktie der Jahre 2020 und 2021 an. 2019 habe der Gesundheitsdienstleister die Ziele souverän erreicht. Die Zielsetzungen für 2020 implizierten weiteres Gewinnwachstum./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 08:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 09:45 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

