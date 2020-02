Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Januar-Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen haben - vor allem unter Berücksichtigung der an den Dezember-Daten vorgenommenen Abwärtsrevision - mit einem Anstieg von "nur" 0,3% M/M eher negativ überrascht, so die Analysten der Nord LB.Allerdings habe das ungewöhnlich warme Wetter zu teilweise gegenläufigen Verzerrungen geführt. So habe sich einerseits die Nachfrage nach Bekleidung schwach präsentiert, während die Umsätze mit Baumaterialien anderseits von den relativ hohen Temperaturen im Januar profitiert hätten. In der Summe seien die Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen aktuell also besonders schwer zu interpretieren. Aufgrund der weiterhin erfreulichen Beschäftigungssituation dürfte der private Konsum die US-Wirtschaft perspektivisch jedoch weiterhin stützen. ...

