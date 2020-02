Guten Tag,das Coronavirus hat die Märkte erneut voll im Griff.Wir müssen jetzt zu dem Schluss kommen, dass die globalen Aktienmärkte unter diesen Aspekten neu bewertet werden müssen, damit die offensichtlich weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen, welche das Virus haben wird, entsprechend berücksichtigt bzw. eingepreist werden. Es macht den Eindruck, dass dieses Einpreisen gerade erst begonnen hat. Die große Frage lautet: Wie weit reicht das Kursrisiko?Da die 200-Tage-Linien noch weit von den aktuellen Kursverläufen entfernt verlaufen, haben die Märkte durch die Bank sehr viel Spielraum für Korrekturen, ohne dass die Trends berührt werden. Im Fall des Dow Jones sind es beispielsweise 2.000 Punkte Luft, also gut 10% Abschlag ohne Gefährdung des Aufwärtstrends. Im DAX ist es etwas knapper, was zu beobachten sein wird. Es gilt also das Tagesgeschehen zu beobachten und wir raten dazu, erst einmal nur zuzuschauen, denn:

