New York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update: Vivien Azer, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) von "outperform" auf "market perform" herunter. Das Kursziel werde von 40,00 auf 20,00 USD gesenkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...