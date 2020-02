In der charttechnischen Besprechung vom 04. Februar 2020: "Aixtron Update: Schon bald könnte es losgehen!" wurde auf eine längere Bodenbildungsphase in Form eines seltenen Diamanten zwischen den Kursmarken von 7,60 und 10,95 Euro hingewiesen. Anfang dieses Jahres erlebte Aixtron schließlich einen deutlichen Kursschub und konnte sich vor gut drei Wochen über seine Aktivierungslinie um 10,00 Euro dynamisch daraus hervortun. In der Spitze konnte das Papier weitere 12 Prozent auf 11,59 Euro zulegen und damit einen ersten wichtigen Schritt des Kaufsignals abarbeiten. In der abgelaufenen Woche hat sich jedoch ein Pullback eingestellt, der sich zu Beginn dieser Woche noch einmal verstärkt und in den markanten Supportbereich um 10,00 Euro abwärts geführt hat. Genau dieses Niveau würde sich für noch nicht investierte Anleger bestens für einen frischen Long-Einstieg eigenen, sofern jetzt und sehr zeitnah eine Trendwende ...

