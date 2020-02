Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung geht derzeit nicht von gravierenden Folgen der Coronavirus-Epidemie für die deutsche Wirtschaft aus. "Wir sehen, dass die Folgen aus jetziger Sicht beherrschbar sind", sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die jetzige Lage könne dazu führen, "dass verschiedene Güter aus China nicht geliefert werden können", hob er aber hervor. Man stehe dazu in Kontakt mit der Wirtschaft.

Mögliche Auswirkungen hingen zum Beispiel auch von der Höhe der Lagerbestände ab, gab er zu bedenken. Es sei "noch zu früh", um Einschätzungen über bezifferbare Auswirkungen auch auf die gesamtwirtschaftliche Lage abzugeben. "Es hängt sehr davon ab, wie sich die Lage weiter entwickelt", sagte der Sprecher. Unter anderem müsse man auch eventuelle Nachholeffekte berücksichtigen.

Aus dem Innen- und dem Gesundheitsministerium sowie vom Auswärtigen Amt hieß es ebenfalls, man beobachte die Situation sehr genau. "Grenzschließungen und ähnliche Maßnahmen gehören im Moment nicht zu unseren Überlegungen", sagte aber ein Sprecher des Innenministeriums mit Blick auf die Zuspitzung der Lage in Italien. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es, Ziel bleibe es, einzelne Infizierte zu isolieren und so eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das Auswärtige Amt hat nach Angaben einer Sprecherin am Morgen die Reise- und Sicherheitshinweise für Italien "angepasst", eine explizite Reisewarnung sei jedoch nicht geplant.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2020 06:21 ET (11:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.