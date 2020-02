Hannover (www.anleihencheck.de) - Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone war im Schlussquartal 2019 enttäuschend, so die Analysten der Nord LB.So habe das preis- und saisonbereinigte BIP gegenüber dem Vorquartal marginal um 0,06% zugelegt. Die Jahresrate sei auf nur noch 0,9% Y/Y gesunken. Für das Gesamtjahr 2019 ergebe sich vor diesem Hintergrund eine Wachstumsrate von 1,2%. Die geringe Wirtschaftsaktivität zum Jahresende sei wenig überraschend angesichts der schlechten Dezemberdaten für die Industrieproduktion (-2,1% M/M) und die Einzelhandelsumsätze (-1,6% M/M). Vor allem in den drei größten Volkswirtschaften sei die konjunkturelle Dynamik im Schlussquartal schwach ausgefallen. ...

