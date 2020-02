Ein Blick auf den Kursverlauf seit Sommer 2015 offenbart nach einem vorausgegangenen Abwärtstrend wieder eine Aufwärtsbewegung, diese reichte nur ein Jahr später auf ein Verlaufshoch von 46,07 US-Dollar aufwärts. Grob zusammen gefasst waren die letzten drei Jahre von einer volatilen Seitwärtsbewegung geprägt, erst Ende 2019 konnte eine dynamische Aufwärtsbewegung starten und in der abgelaufenen Woche ein sehr hoher Wertzuwachs bis knapp 50,00 US-Dollar vollzogen werden. Damit hat sich die Newmont-Aktie jedoch zugleich ihrem 38,2 % Fibonacci-Retracement genährt, unter anderem ist in diesem Bereich eine markante Widerstandszone aus den Jahren 2010/2011 vorzufinden. An dieser Stelle sollten daher zwangsläufig Rücksetzer einkalkuliert werden, mittel- bis langfristig ...

