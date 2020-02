Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) und die 19 nationalen Zentralbanken des Euroraums laden die Bürger und Organisationen ein, Ideen und Kommentare zu der Art und Weise zu liefern, in der die EZB ihre Geldpolitik umsetzt. Die EZB will Websites aufsetzen, auf denen sie den jetzt beginnenden Prozess der Prüfung ihrer geldpolitischen Strategie erklärt, und wo Interessenten auch Kommentare in ihrer Landessprache hinterlassen können.

Darüber hinaus wird die EZB "Zuhörveranstaltungen anbieten", in denen Bürger ihre Kommentare direkt loswerden können. Die erste dieser Veranstaltungen findet am 26. März unter Leitung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Brüssel statt. Zuhörveranstaltungen sollen in allen 19 Euro-Ländern stattfinden. Eine gleichartige Veranstaltung für Wissenschaftler soll es am 24. März in Frankfurt geben.

Die EZB ist bestrebt, die Ideen und Meinungen möglichst rasch einzusammeln, da sie diese im Rahmen ihrer Strategieprüfung berücksichtigen will. Diese Prüfung ist in elf Themengebiete unterteilt, darunter Inflationsmessung, Inflationserwartungen, Inflationsziel, Kommunikation und Klima.

Zu den von Analysten viel diskutierten Fragen gehört die, ob künftig die Kosten selbst genutzten Wohneigentums im Harmonisierten Verbraucherpreisindex berücksichtigt werden sollten. Allerdings ist die EZB hier nur Kundin der Statistikbehörde Eurostat.

Weitere Diskussionen ranken sich um die Frage, ob das Inflationsziel von knapp 2 Prozent noch angemessen ist. Vorstellbar ist eine Änderung dieses offiziell Preisstabilitätsziel genannten Ziel auf glatt 2 Prozent. Es gibt aber auch Analysten, die für ein höheren oder niedrigeres Ziel oder einen Zielkorridor plädieren.

Die EZB erreicht ihr Inflationsziel seit geraumer Zeit nicht mehr. Warum das so ist, und wie sie mit dieser Tatsache umgehen soll, ist innerhalb des EZB-Rats umstritten.

Die EZB will die Prüfung in diesem Jahr zumindest zu einem vorläufigen Ende bringen. Mögliche Ergebnisse sollen die aktuelle Geldpolitik nicht beeinflussen. Denkbar ist, dass die EZB im Jahresverlauf hin und wieder Aussagen zu bestimmten Themen macht.

