So sieht es mit dem Depot aktuell aus: Die u.a. Übersicht weist kumuliert ein Plus von 1216,22 Euro aus. Dazu gibt es seit Jahresbeginn realisierte Gewinne (Saldo) von 185,40 Euro, die KESt in Höhe von 50,99 Euro reduziert das auf 134,41 Euro. Dies wird sich noch erhöhen, da ich am Freitag WWE bei 45,29 und die Hälfte des BVB-Turbos bei 0,32 verkauft habe, damit wird auch die bezahlte KESt. steigen. Über realisierte Verluste kann man die KESt wieder zurückholen. Beim Andritz-Schein, siehe https://boerse-social.com/zertifikate/05/2020 ganz unten, ist die Barriere heute verletzt worden, die Chance auf den Bonus von 50 ist damit weg. Kumuliert werden wir aktuell wohl bei 1000 Euro Minus stehen, die Freitag-Positionen sind jedoch noch nicht gebucht und heute ...

