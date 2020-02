Absturz mit Ansage? Die New Yorker Wall Street knüpft nahtlos an die hohen Verluste der europäischen Aktienmärkte an. Der Future auf den Dow Jones verliert gegen 15 Uhr rund 900 Punkte an Wert. Erst insgesamt 7x seit Mitte 2016 schlossen die US-Märkte mit einem Minus von 2,75 Prozent oder mehr. Das beherrschende Thema unter den Investoren bleibt Covid-19 und dessen mögliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Zu den Einzelwerten, die sich vorbörslich besonders stark bewegen, zählen neben den üblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...