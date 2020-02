Die Flucht in Sicherheit animiert Anleger zum Kauf von Anleihen. Dies sorgt dafür, dass inzwischen die gesamte Kurve der Bundesanleihen im negativen Bereich rentiert. So fällt zum Wochenstart die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe um 0,4 Basispunkt auf minus 0,01 Prozent. Das US-Pendant rentiert aktuell auf Allzeittief, Treasuries mit einer Laufzeit von 30 Jahren rentieren bei 1,83 Prozent, was einem Minus von 8 Basispunkten entspricht. Profiteur der Entwicklung ist auch das Gold, das um 2 Prozent auf 1.676 Dollar zulegt.

