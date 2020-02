Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DNSi übernimmt Muttergesellschaft DNS (press1) - Hamburg, 24. Februar 2020 - Die 2007 als Digitaltochter gegründete DNSi GmbH hat ihre Muttergesellschaft, die Hamburger Dialogmarketingagentur DNS, übernommen und sich neu aufgestellt. Geführt wird die neue DNSi von Agenturgründer Michael Hagemann (49) mit Verantwortungsschwerpunkt in Beratung und IT sowie Kreativchefin Dorina Seemann (33). Alle Mitarbeiter und Beratungsmandate der DNS wurden in die DNSi übernommen. Darüber hinaus werden aktuell zusätzliche Talente in den Bereichen Webentwicklung, Beratung und Kreation rekrutiert. Der DNS- Gründer Rainer Nickel (55) ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. DNSi ist seit vielen Jahren ein etablierter Lösungsanbieter für digitales Dialogmarketing. Im Zuge der Neuaufstellung ist das Leistungsspektrum der Agentur größer geworden: Die Expertise der neuen DNSi liegt in der intelligenten Vernetzung von Dialoginstrumenten auf allen Kanälen. Dafür ist die Print-Kompetenz der DNS in der DNSi-Architektur aufgegangen. Der Agentur-Neustart wurde zudem genutzt, um alle Prozesse zu optimieren. "In den letzten Jahren haben wir bereits wichtige Schritte unternommen, um unsere Agenturgruppe in der zunehmenden Vernetzung der Kanäle im Dialogmarketing weiter zu stärken und neue Themen und Herangehensweisen zu erschließen. Mit der Übernahme und Integration von DNS bringen wir die internen Prozesse und Einheiten nun noch effektiver als bisher zusammen", erklärt Michael Hagemann. Die Herangehensweise: DNSi synchronisiert den Kundendialog an allen relevanten Touchpoints, sodass diese ihre spezifischen Stärken ausspielen können und inhaltlich ineinandergreifen. "Wir finden den genau richtigen Anreiz an jedem Kontaktpunkt des Kunden mit der Marke - und zwar in allen Phasen des Marketing- und Sales-Funnels. Synchronisierte Kommunikation greift dabei deutlich weiter als das medienadäquate Ausspielen eines identischen Kampagneninhalts auf allen Kanälen", erläutert Dorina Seemann. Hintergrund: DNSi ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Sitz in Hamburg. Unter Leitung der geschäftsführenden Gesellschafter Michael Hagemann und Dorina Seemann bietet das zwanzigköpfige Team maßgeschneiderte Konzepte, Inhalte, Kreation und Technologie zur Erreichung anspruchsvoller Kommunikationsziele entlang aller Phasen des Marketing- und Sales-Funnels: Von der Markenaktivierung über Leadgenerierung und Lead Nurturing bis zum Verkauf und der nachfolgenden Kundenbindung. Zu den Kunden von DNSi zählen unter anderem TUI Deutschland, DER SPIEGEL, Deutsche Messe AG, Gruner+Jahr, Casio, Plan International und die Funke Mediengruppe. https://www.dnsi.de/ Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.zilling_2_1582537017.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * DNSi-Logo.jpg (jpg, 2 KByte) [Quelle/Bildnachweis: DNSi] * DNSi_GF-Duo_See-und-Hagemann_V01.jpg (jpg, 9938 KByte) * PM DNSI übernimmt Muttergesellschaft DNS 200224.pdf (pdf, 294 KByte) Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

