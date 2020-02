San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Allied Telesis räumt bei jährlichen InfoSec Awards auf RSAC 2020 gleich zwei Preise abAllied Telesis hat mit seiner Cybersicherheits-Lösung Self-Defending Network bei der RSA Conference 2020 in San Francisco diese Woche gleich zwei Preise gewonnen. Die Preise werden vom branchenführenden Magazin für elektronische Informationssicherheit Cyber Defense Magazine (CDM) vergeben. Die Lösung siegte in den Kategorien "Most Innovative Insider Threat Prevention" und "Next-Gen Endpoint Security".Die Aufrechterhaltung der Netzwerksicherheit ist eine zeitaufwändige und schwierige Aufgabe und erfordert große Wachsamkeit und schnelles Reaktionsvermögen. Das Self-Defending Network von Allied Telesis automatisiert die Bedrohungsabwehr und erstickt Angriffe im Keim, bevor sie Schaden anrichten können. Dies ist eine große Arbeitserleichterung. Die Lösung kann mit branchenführenden Firewalls integriert werden und erfordert keine Agent-Software auf Endgeräten. Sie ist einfach zu installieren und fängt sofort an, Ihr Unternehmen zu schützen."Wir sind begeistert über den Gewinn dieses renommierten und hochbegehrten Preises", sagte Graham Walker, VP Marketing bei Allied Telesis. "Wir sind auf zuverlässige Netzwerke mit Fokus auf Sicherheit spezialisiert. Daher sind wir extrem glücklich darüber, dass der Informationssicherheitssektor unser Self-Defending Network als branchenführende innovative Cybersicherheits-Lösung ausgezeichnet hat. Von uns können Sie weitere Innovationen erwarten, die unseren Kunden einen realen und unmittelbaren Mehrwert bringen.""Allied Telesis hat in drei Hauptkriterien überzeugt, nach denen die Jury Sieger bestimmt: vorausschauendes Verständnis der Bedrohungen von morgen, Bereitstellung einer kosteneffektiven Lösung und unvorhergesehene Innovationen, mit denen die nächste Bedrohung abgewehrt werden kann", sagte Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.Informationen zu Allied TelesisAllied Telesis stellt seit über 30 Jahren zuverlässige, intelligente Konnektivitätslösungen für alle denkbaren Anwendungsfälle bereit - angefangen von Großunternehmen bis zu komplexen Infrastrukturprojekten in aller Welt. Wir verbessern kontinuierlich die Methoden, wie Dienste und Anwendungen bereitgestellt und verwaltet werden, um einen Mehrwert zu erzielen und die Betriebskosten zu senken. Besuchen Sie uns auf www.alliedtelesis.comInformationen zu Cyber Defense MagazineCyber Defense Magazine hat mehr als 5 Millionen monatliche Leser und bietet über 17.000 Seiten an suchbaren Online-Inhalten zum Thema Informationssicherheit. Es liefert entscheidungsrelevante Informationen zum Thema IT-Sicherheit und erscheint jeden Monat kostenlos mit einer Sonderausgabe zur RSA Conference. Besuchen Sie http://www.cyberdefensemagazine.com, http://www.cyberdefensetv.com und http://www.cyberdefenseradio.com für Interviews mit den diesjährigen Preisträger, einschließlich Allied Telesis.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093847/CDM_INFOSEC_WINNER_Allied_Telesis.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/884909/Allied_Telesis_Inc___Logo.jpgPressekontakt:Medienanfragen Allied Telesis: Graham WalkerVP Marketingmarketing@alliedtelesis.com+1 408-519-8700Medienanfragen CDM: Mae LlemitDirector of Marketingmarketing@cyberdefensemediagroup.com+1-833-844-9468Original-Content von: Allied Telesis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61073/4528969