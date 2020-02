Zum Bild: Weil heute alles so tiefrot ist, etwas Positives aus der Vergangenheit: http://scribit.design , eine immens lässige Entwicklung aus Italien, malte mehrfärbig die Chart-Darstellung der 22jährigen Andreas-Treichl-CEO-Ära auf eine Plexiglas-Platte. Das ist auch Thema im aktuellen Börse Social Magazine. Sieht man sich den Stoxx Europe 600 Banks Index an, so kommt dieser von Dezember 1997 bis Ende 1999 auf eine Performance von -45 Prozent, incl. Dividenden geht es knapp ins Plus. Die Erste Group-Aktie hingegen schaffte ein Plus von 206 Prozent, incl. Dividenden sogar von 365 Prozent und liegt damit hinter der Santander Bank Polska, der DNB (Norwegen), Svenska Handelsbanken und der Close Brothers Group (UK) auf dem starken 5. Rang im Stoxx Europe 600 Banks ...

