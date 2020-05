Wie ich lese ist Andreas (Treichl) heute zum Vizepräsidenten des Forums Alpbach gewählt worden. 2021 soll der ehemalige Erste-Group-Boss dann Franz (Fischler), den jetzigen Präsidenten, beerben. Kein Generationenwechsel (Andreas ist 67, Franz 74), aber eine starke Ansage. Und auch notwendig. Besonders die Finanzgespräche haben in den vergangenen Jahren in Alpbach an Relevanz verloren. Viele gewichtige ...

