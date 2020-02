FRANKFURT (Dow Jones)--Sanofi will ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich Produktion und Vermarktung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (API) für die pharmazeutische Industrie schaffen. Die eigenständige Gesellschaft soll nach Angaben des Konzerns die Kommerzialisierungs- und Entwicklungsaktivitäten der Sanofi-API-Einheit mit sechs seiner Produktionsstandorte kombinieren. Dabei handele es sich um Brindisi (Italien), Frankfurt Chemistry (Deutschland), Haverhill (UK), St Aubin les Elbeuf (Frankreich), Újpest (Ungarn) and Vertolaye (Frankreich).

API sind Chemikalien oder Biologika, die einen therapeutischen Zusatznutzen in einem Medikament haben. Es sind wichtige Moleküle, die zur Produktion von Medikamenten benötigt werden.

Sanofi will den weiteren Angaben zufolge eine Minderheitsbeteiligung von rund 30 Prozent an dem neuen Unternehmen halten und zudem ein wichtiger Kunde bleiben. Ein neuer Wirkstoffchampion könnte einen Beitrag leisten, die starke Anhängigkeit Europas von Asien auszubalancieren, schreibt Sanofi und verweist zudem auf zunehmende Lieferengpässe, die sich auf die Patientenversorgung auswirken.

Das neue Unternehmen wäre einer der weltweit größten API-Hersteller mit einem geschätzten Umsatz von 1 Milliarde Euro im Jahr 2022. Es würde 3.100 Mitarbeiter zählen und seinen Sitz in Frankreich haben. Zudem sei ein Börsengang an der Euronext in Paris 2022 geplant. Darüber würde in Abhängigkeit von den Marktbedingungen entschieden.

February 24, 2020

