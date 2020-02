Nachdem am vergangenen Samstag ein Arbeiter aus der Smartphone-Produktion am Coronavirus erkrankt war, hat Samsung sein Falt-Phone-Werk in Südkorea geschlossen. Das Werk im südkoreanischen Gumi wurde unverzüglich geschlossen, nachdem klar war, dass ein Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt ist. Die Erkrankung war bei einer der zwischenzeitlich üblich gewordenen Standarduntersuchungen zu Schichtbeginn aufgefallen. Gumi liegt 37 Bahnminuten nördlich des Ortes Daegu, dessen Kirche im Zentrum des bislang größten Virusausbruchs in Südkorea steht ...

