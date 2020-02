Berlin (ots) - Unsere Mobilität verändert sich fundamental. Digitalisierung und Vernetzung. Elektromobilität und alternative Antriebe. Klimawandel und Nachhaltigkeit. Diese Faktoren bestimmen maßgeblich den Straßenverkehr in der nahen Zukunft. Was sind aktuell die größten Probleme für die Verkehrsteilnehmer*innen und welche Anforderungen stellen sie an ihre künftige Mobilität? Wie können sie von digitalen Mobilitätsangeboten und intelligenten Verkehrsnetzen profitieren? Wie gewährleisten wir die Sicherheit zunehmend automatisierter Fahrzeuge? Und mit welchen Maßnahmen kann die Verkehrssicherheit weiter gesteigert werden? Diese und weitere Frage beantwortet die "TÜV Mobility Studie 2020". Das Marktforschungsinstitut Ipsos hat dafür im Auftrag des TÜV-Verbands 1.000 Personen befragt. Die Ergebnisse der Studie und unsere Empfehlungen an die Politik stellen wir Ihnen bei einer telefonischen Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen:Zeit: 4. März 2020, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner istDr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV)So nehmen Sie an der Telefon-PK mit Online-Präsentation (WebEx) teil:- Für die Teilnahme an der Online-Präsentation kopieren Sie bittediesen Link:http://ots.de/HV6nMA- Für die Telefonkonferenz wählen Sie bitte die Einwahlnummer:06196 781 97 36, Zugangscode: 237 093 413 Angemeldete Teilnehmer erhalten die Unterlagen (Presseinfo, Präsentation, Studienbericht) per E-Mail ca. 15 Minuten vor dem Start der Pressekonferenz. Bitte melden Sie sich kurz per Mail an presse@vdtuev.de für die Pressekonferenz an.Eine Teilnahme an der "TÜV Mobility Conference 2020" am 4./5. März 2020 im Café Moskau in Berlin ist für Journalisten ebenfalls möglich. Anmeldungen bitte unter: www.tuev-mobility-conference.de (http://www.tuev-mobility-conference.de)Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V. (VdTÜV)Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT 030 760095-320, E presse@vdtuev.dewww.vdtuev.de | www.twitter.com/vdtuev_newsOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/4529008