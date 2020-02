FRANKFURT (Dow Jones)--Die Linde plc will ihren Aktionäre eine Quartalsdividende von 0,963 US-Dollar je Anteilsschein zahlen. "Linde hat sich verpflichtet, seine Dividenden jährlich zu erhöhen, und deshalb freuen wir uns, die Quartalsdividende erneut zu erhöhen, in diesem Jahr um zehn Prozent", sagte CEO Steve Angel. Die Dividende will der Konzern am 6. März 2020 ausschütten.

February 24, 2020

