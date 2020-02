Im Rahmen der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen von 2019 teilt die wallstreet:online AG (WKN: A2GS60) heute Informationen zu den neuen Geschäftsaktivitäten mit. Investoren hatten sich wohl etwas mehr erhofft. Deren Antwort ist bei einem Kursabschlag von -10,65% auf 52,00 Euro deutlich.

Ohne der im Juni erworbenen ARIVA.DE AG aber mit Markets Inside Media GmbH und ABC New Media AG erzielte die w:o-Gruppe nach heutigen Angaben 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 12,3 Millionen Euro und einen Vorsteuergewinn in Höhe von 5,8 Millionen Euro.

Die neuen Geschäftsaktivitäten liegen bekanntlich in den Bereichen Online-Wertpapiertransaktionen mithilfe der wallstreet:online Capital AG sowie die Integration der übernommenen Unternehmen.

Wachstumskurs verdeutlicht

Es gibt deutliche Investitionsansagen vom Management, das diese mit Wachstumspotentialen verknüpfen möchte. Eine Ausweitung der Kooperation mit dem smartbroker sei grundsätzlich möglich, heißt es. Eine Entscheidung hierzu soll erst getroffen werden, wenn "belastbare Zahlen über die Aufnahme des Smartbrokers im Markt und dessen Kundenpotential" verfügbar sind.

