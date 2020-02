FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Halten" mit einem fairen Wert je Aktie von 54 Euro belassen. Um Ansteckungsrisiken mit dem Coronavirus zu minimieren, könnten Verbraucher in den nächsten Monaten Konzerte und Festivals meiden, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig könnten Behörden die Genehmigung für Großveranstaltungen zurückziehen. Da CTS Eventim aufgrund der Saisonalität des Geschäfts den Löwenanteil der Erträge im zweiten Halbjahr realisiere, halte er die Abwärtsrisiken für seine Gewinnschätzungen derzeit für überschaubar./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 15:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 15:56 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

