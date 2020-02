Zukünftig können auch die Kunden des Lebensmitteleinzelhändlers BILLA ihre Einkäufe bequem und einfach mittels einer Scan & Co-App bezahlen, hinter der die Technik von Wirecard steckt. BILLA gehört zur REWE-Gruppe und ist die größte Supermarktkette in Österreich. BILLA-Kunden können mit der App Produkte mit ihrem Handy scannen und zukünftig dank der integrierten Zahlungslösung von Wirecard diese direkt mit der App bezahlen. Im Anschluss an den Zahlungsvorgang erhält der Kunde automatisch eine digitale Rechnung, die der Registrierungskassenverordnung und den Anforderungen des Finanzamtes entspricht. Wesentlich vereinfacht werden auch wiederkehrende Zahlungen: die Zahlungsinformationen werden direkt in der App gespeichert, was den gesamten Vorgang zusätzlich beschleunigt. Derzeit rüstet eine Supermarktkette nach der anderen mit solchen digitalen Zahldiensten auf. Des Weiteren schloss Wirecard auch eine Kooperation mit der Raiffeisen Bank International (RBI) in Österreich, um gemeinsam Finanzdienstleistungen in Zentral- und Osteuropa anzubieten. Diese Region bietet noch großes Wachstumspotenzial. Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist die zweitgrößte Bank in Österreich und in 13 Ländern im zentral- und osteuropäischen Raum aktiv - für Wirecard also ein optimaler Partner um seine Expansionsziele zu verfolgen. Wirecard ist eine Position im Max Otte Vermögensbildungsfonds, im PI Global Value Fund sowie im Max Otte Multiple Opportunities Fund.