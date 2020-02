Paukenschlag bei der Sixt SE (WKN: 723132): Deutschlands wohl bekannteste Autovermietung meldete am Freitag offiziell den Ausstieg bei seiner börsennotierten Leasing-Tochter Sixt Leasing (WKN: A0DPRE).

Der Deal geht zu einem Verkaufspreis von je 18,00 Euro pro Aktie plus Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von bis zu 0,90 Euro je Aktie über die Bühne. Er kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Sixt Leasing-Aktie seit August verdoppelt hat. Sixt hielt knapp 42 Prozent der Aktien seiner Leasingtochter.

Bereits in den Vortagen hatte es Gerüchte über einen kurz bevorstehenden Verkauf der Beteiligung gegeben. Käufer ist die Hyundai Capital Bank, ein Joint Venture der Santander Bank und der Hyundai Capital Services.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ width:100%; display:block; border-radius:4px; background:d40018; color:fff; font-size:18px; line-height:26px; border:0; margin-bottom:20px; padding:10px 15px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages ul{ margin-top:0; list-style-image:url(https://www.sharedeals.de/registrieren/img/Alert.svg) } .bmm-signup-form-wrapper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...