Die Erholung der Kurse bei den Aktien von Wirecard und Deutsche Bank hat am Montag ein abruptes Ende gefunden. Beide Titel hatten zuletzt an Wert gewonnen, die Gewinnerlisten im DAX dominiert. Doch Ängste vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie auch in Europa und damit einhergehender wirtschaftlicher Verwerfungen haben sie gestoppt. Zählen sie über den Tag hinaus zu den großen Verlierern?"Die Investoren werden in den Risk-off-Modus schalten und massiv Aktien verkaufen", so Analyst Michael ...

Den vollständigen Artikel lesen ...