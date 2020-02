Ermöglicht Kunden die Erweiterung der Produktfunktionen durch branchenführende Integrationen und bietet Partnern einen klaren Weg zur Zertifizierung

Waltham, Massachusetts, Feb. 24, 2020, hat heute das HAProxy Technologies Certified Integration Program angekündigt, mit dem Kunden die Funktionen der Produktsuite von HAProxy ganz einfach mit branchenführenden Integrationen von Technologiepartnern erweitern können. Darüber hinaus wird der Integrationsprozess für potenzielle Technologiepartner optimiert, indem sowohl ein klarer Weg zur Zertifizierung bereitgestellt wird, als auch eine Validierung, die bestätigt, dass die Integration vollständig unterstützt wird. Die Integration wird sorgfältig mit Unterstützung der einzelnen Partner entwickelt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.



Zu den bestehenden Technologiepartnern, die am Programm teilnehmen, gehören: die Unternehmen 51Degrees, DeviceAtlas und ScientiaMobile aus dem Bereich Geräteerkennung; die Geolocation-Unternehmen MaxMind und Digital Element sowie der DNS-Anbieter NS1. Diese Partner erhalten Zugang zu technischem Know-how, gemeinsamer Vermarktung und der neuesten Version der HAProxy Enterprise-Software für die Entwicklungsarbeit und Tests.

"Das HAProxy Technologies Certified Integration Program bietet unseren Kunden und Partnern eine großartige Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit und Flexibilität unserer gesamten Produktpalette zu nutzen", so Dylan Murphy, Director of Business Development bei HAProxy Technologies. "Für unsere Kunden stellt es sicher, dass geschäftskritische Integrationen vollständig von den maßgeblichen Experten unterstützt werden. Für unsere Partner ist es eine Validierung der Anwendungsfälle und der gemeinsamen Innovationen, durch die wir bereits organisch zusammengewachsen sind."

Das Programm verfügt über ein Webportal, über das Kunden eine sorgfältig zusammengestellte Liste von Integrationen durchsuchen und auf aktuelle Dokumentation zugreifen können. Innerhalb von HAProxy Technologies wurde die Abteilung für Geschäftsentwicklung beauftragt, die Kommunikationswege mit allen Technologiepartnern offen zu halten und einen strikten Prozess für regelmäßige Updates und die Unterstützung von Integrationen sicherzustellen.

Kunden möchten erweiterte Funktionen von der Anwendungsebene auf die Load Balancing-Ebene verlagern und diese Funktionalität überall im Anwendungsbereitstellungs-Stack bereitstellen. Auf diese Weise können sie die Verwaltung von Softwareintegrationen vereinfachen, die im gesamten Unternehmen verwendet werden. HAProxy Technologies plant, die Anzahl der Technologiepartner und Integrationen fortlaufend zu erweitern und Partnern zusätzliche Tools zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören die Integration von Echtzeitfeedback in Produkt-, Engineering- und Account-Teams sowie erweiterte Partnerzertifizierungen und Möglichkeiten zur gemeinsamen Vermarktung.

Lesen Sie unseren Blog " Why We're Building a Rich Ecosystem of Certified Integrations " von Dylan Murphy, Director of Business Development bei HAProxy Technologies.

Eine Liste der aktuellen HAProxy Technologies Certified Integrations finden Sie unter https://www.haproxy.com/certified-integrations/



Für Technologieanbieter, die an der Teilnahme am HAProxy Technologies Certified Integration Program interessiert sind, gibt es hier nähere Informationen: https://www.haproxy.com/partners/partner-program/certification

Über HAProxy Technologies

HAProxy Technologies ist das Unternehmen hinter HAProxy, dem schnellsten und meistgenutzten Software Load Balancer der Welt. HAProxy Produkte sind schnell einsatzbereit und helfen Ihnen, Websites und Anwendungen mit höchster Performance, Verlässlichkeit und Sicherheit bei jeder Skalierung und in jeder Umgebung bereitzustellen. HAProxy Technologies hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, mit mehreren Niederlassungen in den USA und Europa. Erfahren Sie mehr unter HAProxy.com .