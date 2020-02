US-Staatsanleihen haben sich am Montag im späteren Verlauf nach ihrem starken Anstieg zum Handelsauftakt nur wenig bewegt. Sorgen über eine zunehmende weltweite Ausbreitung des Coronavirus trieben die Anleger in staatliche Wertpapiere und brachten deren Renditen unter Druck, so dass der Zins für zehnjährige Treasuries auf den tiefsten Stand seit Mitte 2016 sackte.Anleihenrenditen mit 30-jähriger Laufzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...